Gölcük Belediyesi, 62. Kütüphaneler Haftası kapsamında ortaokulu öğrencilerini Kazıklı Kervansarayı'nda özel bir tiyatro oyunuyla ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, yılından bu yana kutlanan Kütüphaneler Haftası'nın 62. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda ağırlanan Ömer Seyfettin Ortaokulu öğrencileri, 'Kütüphanede Bir Gün' adlı tiyatro oyunuyla hem eğlendi hem de kitapların büyülü dünyasını keşfetti. Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner de öğrencilerin keyifli anlarına eşlik etti.

Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinlikte, öğrenciler kütüphanelerin önemini ve okuma kültürünü tiyatro sahnesinden izleme fırsatı buldu. 'Kütüphanede Bir Gün' adlı oyunda öğrencilere, kütüphanelerin sadece birer kitap deposu değil, yaşayan birer bilgi hazinesi olduğunu eğlenceli bir dille anlatıldı.