Kervansaray’da düzenlenen Gölcük Belediyesigeleneksel Ramazan ayı etkinliklerinde sahne alan jonglör, birbirinden güzel şovları ile gösteriyi izleyen çocukları heyecana boğdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi geleneksel Ramazan etkinliklerini çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda Ramazan etkinliği düzenlendi. Hacivat-Karagöz gölge oyunu, illüzyon, gösterilerinin yer aldığı etkinlikte sahne alanjonglör ekibi, çocuklara heyecan dolu anlar yaşattı. Sahnede alev şovu ve denge gösterisi yapan jonglör ekibini izleyen çocuklar, dolu dolu etkinlikler ile keyifli bir akşam geçirdiler.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELERİ DOYASIYA EĞLENDİ

Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocuklar ve ailelerinin keyifli anlarına eşlik etti. Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Sezer, etkinliğe katılan tüm aile ve çocuklara teşekkür etti.