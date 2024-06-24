Gölcük Belediyesi'nin Değirmendere yaz etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası heyecanı bu yıl 12-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yaşanacak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, yaz etkinlikleri bu yıl da ilçede dolu dolu geçecek. Etkinlikler kapsamında her yıl düzenlenen Kum Futbol Turnuvası ise 12-13-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu

Değirmendere sahilinde her yıl büyük heyecana sahne olan turnuvada 32 takım katılabilecek. Turnuvaya takımlar; 4 as ve 3 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşacak. Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı spor tesislerinde çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvaya kayıtlar ise başladı.

Turnuvaya başvurular; Gölcük Belediyesi Spor Birimi’nin 0542 495 09 65, Değirmendere Zabıta İrtibat Bürosu’nun 0262 426 31 98 numaralı telefonlarından bilgi alıp kayıt oluşturabilecek.

Kaynak: igf