Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan ayının manevi atmosferinde hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan ayında hemşehrileri ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Haftanın her günü mesaisinin büyük bir bölümünü hemşehrileri ile bir araya gelmek için harcayan Başkan Sezer, Düzağaç Mahallesi geleneksel iftar programına katıldı. Sezer, iftar sofrasında Ramazan ayının manevi atmaosferini hemşehrileri ile paylaşarak orucunu açtı.

KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMENİN EN GÜZEL ZAMANIDIR

İftar programının ardından teravih namazını de hemşehrileri ile ede eden Sezer, namaz sonunda gençlerle sohbet etti. Sahur vaktine kadar hemşehrileri ile birlikte hasbihal eden Sezer, “Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin en güzel zamanıdır. Gölcük'ün her mahallesinde hemşehrilerimizle bir araya gelerek iftar sofralarını paylaşmak, dilek ve temennilerinizi doğrudan dinlemek bizim için çok değerli. Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamak, gönül sofralarında buluşmak, bizlere büyük bir mutluluk veriyor” dedi.