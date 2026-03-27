Kocaeli Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında Aralık 2025'te imzalanan iş birliği protokolüyle temelleri atılan proje, 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören, üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin çok yönlü gelişimini hedefliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Cevher Çocuk Projesi, üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencileri bilim, felsefe, yapay zekâ ve sanatla buluşturuyor. Üniversite-yerel yönetim iş birliğine dayalı örnek eğitim modeli olan proje kapsamında ilk ders, 4 Nisan'da Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi'nde başlayacak.

PROTOKOL, ARALIK 2025'TE BAŞKAN BÜYÜKGÖZ VE REKTÖR ÇELİK ARASINDA İMZALANDI

Projenin başlangıcı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik arasında imzalanan iş birliği protokolüyle gerçekleşti.

Başkan Büyükgöz, proje duyurusunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Geleceğin cevherlerini keşfetmek için yola çıkıyoruz. Çocuklarımız bilim, sanat ve keşif dolu bir öğrenme yolculuğuna çıkacak; hem öğrenecek hem de potansiyellerini ortaya çıkaracak.'

PROJENİN AKADEMİK ALTYAPISI TAMAM

Şubat ayında gerçekleştirilen eğitmen eğitimlerinin ardından programa katılacak eğitmenler katılım belgelerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik'in elinden aldı. Böylece projenin akademik altyapısı tamamlanmış oldu.

ÖN KAYITLAR ALINDI

Projeye toplam 145 ön kayıt alındı. Kabul sürecinde WISC-4 zekâ tanılama testi esas alınırken CAS ve ASİS test sonuçları ile BİLSEM kaydı bulunan öğrenciler de değerlendirme kapsamına alındı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 'Özel Yetenekli Birey' olarak tanılanan öğrenciler için RAM raporu ön kayıt için yeterli sayılıyor. Kontenjan önceliği Gebze'de ikamet eden öğrencilere verilirken dolmayan kontenjanlar ise diğer ilçelerden başvur değerlendirilecek.

2 YILLIK PROGRAM, 8 ÖZGÜN MODÜL

Cevher Çocuk Projesi, 2 yıllık özel bir eğitim programı olarak planlandı. Eğitimler, örgün eğitim dönemine paralel şekilde her yarıyılda 10 hafta sürecek ve hafta sonları Bilim ve Sanat Merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında öğrenciler; Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Girişimcilik, Yaşam Becerileri, Yazılım, Yapay Zekâ, Gastronomi, Nümizmatik, Felsefe olmak üzere 8 farklı modülde eğitim alacak.

12 kişiden oluşacak sınıflarda öğrenciler disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim görecek.

ÜÇ BOYUTLU ZEKÂ GELİŞİMİ HEDEFLENİYOR

Programın akademik yaklaşımı; analitik, yaratıcı ve pratik zekânın birlikte geliştirilmesine dayanıyor. Bu doğrultuda öğrencilerin sadece bilgi öğrenmesi değil, problem çözmesi, üretmesi ve gerçek hayata uyarlaması hedefleniyor.

Program aynı zamanda iletişim, takım çalışması, duygu yönetimi, hedef belirleme ve özgüven geliştirme gibi sosyal ve duygusal becerilerin gelişimine de katkı sağlayacak.

4 NİSAN'DA İLK DERS YAPILACAK

Tüm hazırlıkları tamamlanan Cevher Çocuk Projesi, 4 Nisan'da Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi'nde başlayacak.

Gebze'nin dört bir yanından seçilen üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler, bu programla birlikte bilim, sanat ve teknolojiyi disiplinlerarası bir bakış açısıyla keşfetmeye başlayacak.

Üniversite ile yerel yönetimin birlikte yürüttüğü proje, Türkiye'de örnek gösterilebilecek eğitim iş birliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.