Karabağlar Belediyesi ile Türk Kızılay Karabağlar Şubesi iş birliğinde hayata geçirilen Sosyal Market'in ikinci şubesi Çalıkuşu Mahallesi'nde hizmete açıldı. Dayanışma kültürünü büyütmeyi hedefleyen proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlara daha kolay ulaşması amaçlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Sosyal Marketin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Çalıkuşu Mahalle Muhtarı Mustafa Onkan, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabağlar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği proje kapsamında vatandaşlar; gıda, temizlik, giyim, oyuncak hoş geldin bebek paketi ve kırtasiye gibi temel ihtiyaç ürünlerine sosyal market aracılığıyla ulaşabilecek. Daha önce Bozyaka Mahallesi Pazaryeri'nde hizmete açılan ilk sosyal marketin ardından ikinci şubenin Çalıkuşu Mahallesi'nde faaliyete geçmesiyle birlikte ilçedeki sosyal destek ağı da her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor.

Açılışta konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde dayanışmanın önemine dikkat çekrek, göreve geldikleri ilk yıl Türk Kızılay Karabağlar Şubesi ile birlikte ilk sosyal marketi açtıklarını hatırlatan Kınay, bugün ikinci şubeyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karabağlar'ın 58 mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kınay, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte güçlü bir dayanışma ağı oluşturduklarını söyledi.