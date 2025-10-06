Kocaeli'de Gebze Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda' adlı çocuk filmi, minik izleyicilere neşeli anlar yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu çocuklara yönelik 'Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda' isimli çocuk sineması gösterimi gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu çocuklara yönelik 'Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda' isimli çocuk sineması gösterimi gerçekleştirildi. Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz sinema etkinliğine aileleriyle birlikte katılan minikler, keyifli anlar yaşadı.

SİZLER BİZİM EN KIYMETLİ HAZİNEMİZSİNİZ

Gösterim öncesi çocuklara seslenen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kültür ve sanat etkinliklerinin özellikle çocuklar için önemine vurgu yaptı. Başkan Büyükgöz, 'Geleceğimizin teminatı olan siz değerli çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini istiyoruz. Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Belediyemiz olarak her zaman yanınızdayız, sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı böyle eğlencli ve eğitici etkinliklere getirdiğiniz için ve bizleri yalnız bırakmadığınız için siz değerli ailelere de ayrıca teşekkür ediyorum' dedi.

Etkinlik boyunca neşeli anlar yaşayan çocuklar, film gösterimi sonunda Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Gebze Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik film ve tiyatro gösterimlerinin önümüzdeki haftalarda da süreceğini duyurdu. GKM'deki Bir sonraki çocuk programı 12 Ekim Pazar günü saat 13:00 ve 15:00'te olmak üzere iki seans sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu 'Beneksiz Böcek Uğur' ile devam edecek.