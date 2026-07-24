Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Şehit Numan Dede Caddesi'nde bozulan asfalt yol ve yağmur suyu hattını yeniliyor. Özellikle yağışlı günlerde yaşanan su birikintilerini ortadan kaldırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yapılan üstyapı yenileme çalışmaları ile cadde konforlu bir ulaşım yapısına kavuşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha modern, konforlu ve erişilebilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

12 ilçede eş zamanlı yürütülen projelerle yollar yenileniyor, sürücüler daha güvenli ve rahat bir yolculuğun keyfini çıkarıyor. Bu kapsamda Gebze'de Şehit Numan Dede Caddesi'nde başlatılan çalışmalarla hem asfalt zemin hem de yağmur suyu hattı baştan sona yenileniyor.

Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu dokunuşlar, ulaşımı daha konforlu hale getirirken şehrin yaşam kalitesini de yükseltiyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tahir Büyükakın'ın 'Mutlu Şehir' vizyonu doğrultusunda; ulaşımda, sağlıkta, turizmde, sanayide ve daha birçok alanda attığı adımlarla Kocaeli'yi geleceğe taşımaya devam ediyor.

ŞEHRİN EN YOĞUN NOKTALARINDAN BİRİ

Gebze'nin ilk şehidi Numan Dede'nin adını taşıyan cadde; kent meydanı, çarşı ve tarihi Çoban Mustafa Paşa Camii'ye ulaşımı sağlayan en işlek güzergahlardan biri. Osman Yılmaz Mahallesi'nde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kuzey ucundan başlayıp Gebze Kent Meydanı'na kadar uzanan bu yol, günün her saati yoğun bir şekilde kullanılıyor.

YAĞMUR SUYU SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında 550 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa edilecek. Bu sayede özellikle sağanak yağışlarda oluşan su birikintileri engellenecek, sürücüler ve yayalar için daha güvenli bir ortam sağlanacak.

DAHA SAĞLAM VE KONFORLU BİR YOL GELİYOR

Yaklaşık 800 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki cadde tamamen yenileniyor. Çalışmalar kapsamında trimer kazısı yapılacak, ardından plent miks temel, asfalt serim çalışmaları yapılacak. Tamamlandığında Şehit Numan Dede Caddesi, daha dayanıklı, daha güvenli ve çok daha konforlu bir ulaşım hattı haline gelecek.