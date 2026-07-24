Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Konya Bilim Merkezi, 7-11 yaş arası öğrenciler için düzenlediği Yaz Bilim Kampları, çocukları bilimle ve teknolojiyle buluşturuyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Konya Bilim Merkezi, yaz tatilini bilim ve teknolojiyle değerlendirmek isteyen çocukları Yaz Bilim Kampları'nda bir araya getiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni nesillerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasının büyük önem taşıdığını belirterek, '7-9 ve 9-11 yaş aralığındaki yavrularımız için yine birbirinden eğitici ve eğlenceli bilim içerikleri hazırladık. Kamplarımıza katılan tüm bilim kaşiflerine başarılar diliyor, onların gelişimi için gecesini gündüzüne katan ailelere de teşekkür ediyorum' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde bu yaz döneminde de bilim meraklısı çocukları en güzel şekilde ağırladıklarını söyledi.

TÜM ÇOCUKLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Yeni nesillerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasının büyük önem taşıdığını belirterek, Konya Bilim Merkezi'nin de bu vizyon doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Başkan Altay, '7-9 ve 9-11 yaş aralığındaki yavrularımız için yine birbirinden eğitici ve eğlenceli bilim içerikleri hazırladık. Bilim kamplarımız çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor. Burada edindikleri deneyimler onların özgüvenini artırırken takım çalışması, tasarım odaklı düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerini de güçlendiriyor. Kamplarımıza katılan tüm bilim kaşiflerine başarılar diliyor, onların gelişimi için gecesini gündüzüne katan ailelere de teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Yaz Bilim Kampları'na katılan öğrenciler de yaz tatilini faydalı etkinliklerle geçirdiklerini belirterek Konya Bilim Merkezi'ni çok sevdiklerini belirtti.

YENİ OLUŞTURULAN: 'KÜÇÜK KÂŞİFLER', 'GENÇ BİLİMCİLER', 'MERAKLI MUCİTLER' TEMALARI

Konya Bilim Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Bilim Kampları, bu yıl yeni oluşturulan 'Küçük Kâşifler', 'Genç Bilimciler' ve 'Meraklı Mucitler' temalarıyla çocukların yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan içeriklerle gerçekleştiriliyor.

Bilim ve teknolojiyi eğlenceli öğrenme deneyimleriyle bir araya getiren kamplarda öğrenciler; tasarım, kodlama, dijital oyun geliştirme, STEM uygulamaları, doğa temelli çalışmalar ve takım odaklı projelerle üretmenin heyecanını yaşıyor.

Yaz Bilim Kampları boyunca öğrenciler; yeni teknolojileri etkin kullanmayı öğrenirken, kendi dijital oyunlarını geliştirme, ürün tasarlama, STEM yaklaşımıyla disiplinler arası düşünme, çevreye duyarlı projeler üretme ve ekip çalışmasıyla çözüm geliştirme gibi önemli kazanımlar elde ediyor.

Eğlenerek öğrenme modeliyle gerçekleştirilen eğitimler sayesinde çocuklar hem üretmenin keyfini yaşıyor hem de bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek geleceğe daha donanımlı hazırlanıyor.

MASTER KAMP PROGRAMI

Bu yıl ilk defa hayata geçirilen Master Kamp, ortaokul öğrencilerinin bilimsel düşünme, problem çözme, tasarım odaklı çalışma ve takım halinde üretim becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan disiplinler arası bir program olarak öğrencilerle buluşuyor.

Program boyunca öğrenciler fizik, mühendislik tasarımı, astronomi ve matematik alanlarında uygulamalı atölyelere katılarak her hafta belirlenen büyük bir probleme çözüm üretiyor. Hafta sonunda gerçekleştirilen tasarım yarışmalarında öğrenciler geliştirdikleri projeleri jüriye sunup ve bilimsel düşünme süreçlerini deneyimleme fırsatı buluyor. Dört hafta sürecek programda öğrenciler; yenilenebilir enerji sistemlerinden sürdürülebilir tarıma, Mars kolonilerinden akıllı şehirlere ve geleceğin yaşam alanlarına kadar birçok güncel bilim ve teknoloji konusunu deneyimleyerek öğrenecek.

TÜBİTAK YAZ AKADEMİSİ

Yaz Bilim Kampları dışında Konya Bilim Merkezi, TÜBİTAK Yaz Akademisi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamında öğrenciler; temel bilimler, teknoloji ve mühendislik alanlarında hazırlanan uygulamalı eğitimlere katılırken robotik ve kodlama, mühendislik tasarım uygulamaları, teknoloji atölyeleri, deneysel çalışmalar ve etkileşimli öğrenme etkinlikleri aracılığıyla yeni bilgiler ediniyor.

Her yaştan insana bilimi sevdirme misyonuyla kurulan Konya Bilim Merkezi'nde Yaz Bilim Kampları 31 Temmuz Cuma günü, TÜBİTAK Yaz Akademisi de 7 Ağustos Cuma günü sona erecek.