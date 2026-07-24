Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da yaşayan vatandaşların istek ve beklentilerini doğrudan belediye başkanına ilettiği 'Halk Günü' toplantılarına devam ediyor. Bir günde 254 görüşme yapan ve vatandaşlarla bire bir görüşen Başkan Güler, sorunların çözümü için ilgili birimleri anında harekete geçiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'ya değer katan çalışmalarını sürdürürken vatandaşların da görüş ve önerilerini dinlemeyi ihmal etmiyor.

Periyodik olarak belirlenen günlerde 'Halk Günü' gerçekleştiren Başkan Güler, toplantılarda vatandaşları tek tek dinleyerek not alıyor.

BAŞKAN GÜLER BİRE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİYOR, HER TALEBİ DİNLİYOR

19 ilçede yaptığı ziyaretler ve saha gezileri dışında da halkın istek ve sorunlarına bire bir çözüm arayan Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda 'Halk Günü' toplantısı düzenledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güler, 254 kişi ile bire bir görüştü. Başkan Güler, görüşmelerin ardından sorunların çözümlenmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

BAŞKAN GÜLER: 'HER ZAMAN HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA, GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Halk günü toplantısı ile ilgili açıklamada bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bire bir görüşmeler yaptıklarını ve her talebi dikkatle dinlediklerini belirtti.

Birlikte yönetmeye ve birlikte üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Güler, 'Büyükşehir Belediye Meclisimizde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Her bir talebi dikkatle dinledik, notlarımızı aldık ve çözüm için ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Milletimizin sesine kulak veren, sorunlara çözüm üreten ve her zaman hemşehrilerimizin yanında olan belediyecilik anlayışıyla gönül köprüleri kurmaya, birlikte yönetmeye ve birlikte üretmeye devam edeceğiz' dedi.