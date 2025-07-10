Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde kuralları ihlal eden şoförlere idari para cezası uyguladı. İzinsiz kazı yapan firmalara da para cezası verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde İzmit, Gebze ve Çayırova’daki büfeler 3 yıllığına kiraya verildi. Ayrıca kent genelinde kuralları ihlal eden 128 şoföre ve Gebze’de izinsiz kazı yapan firmaya idari para cezası verildi.

138 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde 138 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ihale kapsamında İzmit Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:61 adresinde bulunan büfe 3 yıllığına kiralama ihalesine çıktı. İhaleye tek istekli olarak katılan Muhammed Ehad Kurt 51 bin TL teklif sundu. Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:2 adresinde bulunan büfe 3 yıllığına kiralama ihalesine çıktı. İhaleye Ali Ekber Özkaya ve Hüseyin Çelik katıldı. Açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihalede Hüseyin Çelik ihaleden çekilirken Ali Ekber Özkaya ihalede 35 bin TL'lik teklif sundu. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi No:23 adresinde bulunan büfe 3 yıllığına kiralama ihalesine çıktı. İhaleye tek istekli olarak katılan Hüseyin Gökhan Taştekin 15 bin TL teklif sundu.

YOLCUYA KÖTÜ MUAMELEYE CEZA

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne gelen toplam 128 şikayet dilekçesi de encümende görüşüldü. Vatandaşların şoförlere yönelik; sefer saatine uymama, güzergah ihlali, sefer sırasında sigara içme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, yolcuya kötü muamelede bulunma, ücret tarifesine uymama gibi şikayetleri üzerine 337.984 TL idari para cezası kesildi.

İZİNSİZ KAZIYA GEÇİT YOK

Yol ve Bakım Dairesi tarafından yapılan denetimlerde Gebze Akse Mahallesi'nde izinsiz kazı yapan bir inşaat firmasına 278 bin 833 TL para cezası verildi. Encümende ayrıca Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğünce İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde iki adet toplamda 600 metrekarelik betonarme yapının yıkım işi ihalesinin 30 Temmuz Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.