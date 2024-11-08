Türkiye genelinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Haftası kapsamında, Dilovası’nda TOKİ Osmangazi İlköğretim Okulu'nda fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Etkinliğe Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Ömeroğlu, öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaparak doğaya katkıda bulundu.

BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN GELECEK NESİLLERE YEŞİL VURGUSU

Etkinlikte bir konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Belediyesi olarak yalnızca insana değil, doğaya da büyük bir sorumluluk duyuyoruz. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha yeşil bir dünya bırakmanın hepimizin görevi olduğuna inanıyoruz. Bugün burada Milli Ağaçlandırma Haftası projesine destek vererek öğrencilerimizle birlikte bir fidan dikimi gerçekleştiriyoruz.”

DAHA YEŞİL BİR DİLOVASI

Başkan Ömeroğlu konuşmasında devamla “Ağaç sevgisini genç yaşta aşılamak, onlara doğaya karşı sorumluluk duygusunu kazandırmak büyük önem taşıyor. Bu seferberlikle, çocuklarımızın sadece bugünü değil, yarını da korumalarını hedefliyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edecek; daha yeşil bir Dilovası, daha yeşil bir Türkiye için çabalayacağız. Etkinliğimize katılarak destek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum,” dedi.

Dilovası Belediyesi, bu anlamlı etkinlikle doğaya olan bağlılığını bir kez daha göstererek, daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir Dilovası için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.