Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, vatandaş odaklı hizmetlerini dijital ortamda sunmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü’nün “Dijitalde Hayat Kolay” projesi kapsamında geliştirilen e-İmar sistemine entegre olan üçüncü belediye Dilovası Belediyesi oldu. Daha önce Darıca ve Körfez Belediyeleri ile yapılan protokollerle başlayan süreç, Dilovası’nda da hayata geçirildi. Protokole İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu imza attı.

ZAMAN VE KÂĞIT TASARRUFU SAĞLANIYOR

Yeni uygulama ile birlikte, vatandaşların ilçe müdürlüklerine gelerek şahsen almak zorunda oldukları belgeler artık dijital ortamdan belediyelere iletilecek. Hem zaman kaybının hem de kâğıt kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

GENEL MÜDÜR ALİ SAĞLIK: “AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK”

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, hayata geçirilen dijital entegrasyonun önemine dikkat çekerek, “Bu uygulama sayesinde Dilovası’nda inşaat yapacak vatandaşlarımız, artık İSU’ya gelmeden belediyeye yapı ruhsatı başvurularını yapabilecek. Gerekli belgeler, belediye üzerinden dijital olarak temin edilecek. Amacımız, vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak ve süreci hızlandırmak. Bu sürece desteklerinden dolayı Dilovası Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN RAMAZAN ÖMEROĞLU: “VATANDAŞLARIMIZA DAHA HIZLI HİZMET VERECEĞİZ”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da yaptığı açıklamada: “Dijital sisteme geçiş bizim de arzu ettiğimiz bir konuydu. Bu uygulamanın hayata geçmesi dönemimize nasip oldu. Sistem sayesinde vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunabileceğiz. Dilovası için, Kocaeli için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜM İLÇELERDE YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

2025 yılının ilk 5 ayında Kocaeli genelinde toplam 1.662 başvuru yapılan bu belgeler için, dijital sistemin tüm ilçe belediyelerinde uygulanması hedefleniyor. Böylece vatandaşlar, yapı ruhsatı öncesi ihtiyaç duydukları belgeleri doğrudan dijital ortamdan alabilecek. Daha önce, e-Devlet ve İSU Sanal Şube üzerinden; abonelik devir ve kapatma işlemleri, borç sorgulama, arıza ve talep bildirimleri gibi birçok işlemi internet ortamına taşıyan İSU Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini artıracak dijital projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.