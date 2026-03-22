Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere sahilinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında sahil yürüyüş yolunda bulunan pelit karo taşlarında meydana gelen deformasyonlar gideriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda zamanla kırılan, aşınan veya yerinden oynayan taşlar tek tek kontrol edilirken, uygun olanlar ise yerinde tamir ediliyor. Kullanılamayacak durumda olan taşlar da yenileriyle değiştirilerek sahil yürüyüş yolunun daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

PERİYODİK BAKIM ÇALIŞMALARI

Yapılan bakım çalışmalarıyla hem vatandaşların yürüyüş güvenliğinin artırılması hem de sahilin görsel bütünlüğünün korunması hedefleniyor. Özellikle yoğun kullanılan sahil yürüyüş yollarında zamanla oluşan deformasyonlar, periyodik bakım çalışmalarıyla gideriliyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir sahil alanı kullanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

37 DÖNÜMLÜK SAHİL PARKI

Değirmendere sahili, son yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği kapsamlı düzenleme ve yenileme projeleriyle öne çıkıyor. Daha önce Değirmendere ile Halıdere arasındaki sahil hattında yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun grupları ve sosyal donatıları içeren geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirilmişti. Bu projeler kapsamında bölgede, yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla zenginleştirilmiş yaklaşık 37 dönümlük modern bir sahil parkının oluşturulması hedeflenmişti.

VATANDAŞLAR İÇİN GÜVENLİ KULLANIM ALANI

Sahil hattında yaya güvenliğini artırmak amacıyla inşa edilen yeni yaya geçiş köprüsü de vatandaşların hizmetine sunuldu. Hayata geçirilen bu çalışmalarla Değirmendere sahili hem modern bir görünüme kavuştu hem de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği önemli bir sosyal yaşam alanı haline geldi. Büyükşehir ekiplerinin sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, sahilin estetik açıdan daha düzenli ve kullanım açısından daha güvenli bir yapıya kavuşması bekleniyor.