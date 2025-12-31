Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandırdığı prestijli projeler arasında yer alan 'Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Tamamlanmasına çok az kalan proje hakkında konuşan Çiftçi, 'Mutlu sona yaklaştık' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova'nın spor altyapısına sınıf atlatacak ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek standartlarda inşa edilen Çayırova'nın yeni spor salonunda çalışmalarda sona gelindi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı ve tamamlanmasıyla birlikte 10 branştan sporcunun aynı anda antrenman yapmasına olanak sunacak, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FİBA) standartlarına uygun bir şekilde inşa edilen basketbol sahasıyla, bölgenin en önde gelen spor yatırımlarından olan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Projedeki son durumu yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Mutlu sona yaklaştık' açıklamalarında bulundu.

BAŞKAN ÇİFTÇİ, 'YÜKLENİYOR'

Atatürk Mahallesi'nde 5 dönüm arazide inşa edilen ve yaklaşık 3 bin 500 kişilik tribün kapasitesiyle tamamlanmasının ardından Çayırova Belediyesi Basketbol takımına ev sahipliği de yapacak salondaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; ' Yükleniyor. İlçemizin spor altyapısına değer katacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda mutlu sona yaklaştık.

'GÜÇLÜ BİR PARÇASI OLACAK'

Çalışmalarının büyük bölümünü tamamladığımız bu büyük eseri, çok kısa bir süre sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Gençlerimizi spora yönlendirecek, yeteneklerini keşfedecek ve onları geleceğin yıldız sporcuları olarak yetiştirecek spor kompleksi; Spor Kenti Çayırova vizyonumuzun güçlü bir parçası olacak.' Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nın en kısa sürede tamamlanarak 7'den 70'e tüm Çayırovalıların hizmetine açılması bekleniyor.