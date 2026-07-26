Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR iş birliğinde düzenlenen 'İstihdamda Ben de Varım' programı, özel gereksinimli bireyleri işverenlerle buluşturdu. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda, özel bireyler farklı sektörden firma temsilcileri ile birebir görüşerek istihdam fırsatı yakaladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR iş birliğinde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, iş arayan özel bireyler ile personel ihtiyacı bulunan firmalar bir araya geldi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İstihdamda Ben de Varım' projesi kapsamında gerçekleştirilen '1. Engelsiz Kariyer Günü', özel bireylerin istihdama erişimini kolaylaştırırken, işverenlerle doğrudan temas kurmalarına önemli bir imkân sundu.

'MUTLU ŞEHİR' VİZYONU GÜÇLENİYOR

Kocaeli'de her bireyi düşünen, özel gereksinimli vatandaşlara pozitif ayrımcılık tanıyan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Özel bireyleri toplumsal yaşamın her alanına dahil eden Büyükşehir, onların istihdamda da aktif rol alabilmesi için önemli projeleri hayata geçiriyor. Mesleki eğitimler, beceri geliştirme programları ve iş dünyasıyla kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde özel gereksinimli bireyler üretime katılarak hem ekonomik hem de sosyal hayatta daha görünür hale geliyor. Bu çalışmalarla Büyükşehir, engelsiz bir yaşamın kapılarını aralayarak 'Mutlu Şehir' vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

İŞ HAYATINA HAZIRLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Programın ilk bölümünde katılımcılara iş yaşamına yönelik kapsamlı eğitim sunuldu. İŞKUR uzmanları tarafından iş arama yöntemleri, mülakat teknikleri, başvuru süreçleri, firmaların engelli istihdamına yönelik uygulamaları ve devlet destekleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Verilen eğitimlerle özel bireylerin çalışma hayatına daha bilinçli, daha donanımlı ve daha güçlü bir şekilde hazırlanması hedeflendi.

FİRMALARLA BİREBİR GÖRÜŞMELER YAPILDI

Eğitimin ardından kurulan stantlarda işverenler ile adaylar birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Başvuruları değerlendiren firmalar, uygun kadrolar için işe alım süreçlerini başlatırken, katılımcılar da aynı gün içerisinde farklı sektörlerden birçok firmayla görüşme fırsatı buldu. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda hazır giyim, tekstil, gıda, hizmet ve sanayi sektörlerinden firmalar yer aldı. Koton, Özdilek, LC Waikiki, Brisa, Baydöner, TAB Gıda ve Kartopu Temizlik gibi birçok firma, özel bireylerle bir araya gelerek istihdama yönelik önemli temaslarda bulundu.

EĞİTİMDEN İSTİHDAMA UZANAN MERKEZ

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, yalnızca eğitim veren bir merkez olmanın ötesinde, özel gereksinimli bireyleri meslek sahibi yapan ve iş hayatına hazırlayan örnek bir yaşam merkezi olarak dikkat çekiyor. Merkezde verilen mesleki eğitimler, uygulamalı çalışmalar ve sosyal beceri programları sayesinde bireylerin çalışma yaşamına daha güçlü adımlarla katılması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelli istihdamına verdiği destek ve İŞKUR'un koordinasyonunda gerçekleştirilen bu buluşma da eğitimden istihdama uzanan sürecin önemli bir halkasını oluşturdu.

KATILIMCILARDAN TEŞEKKÜR

Programa çocuğuyla birlikte katılan Mehmet Solak, organizasyonun önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, 'Okul sürecinin ardından iş arayışımız başladı. Burada firmalarla görüşme imkânı bulduk, gerekli bilgiler verildi. Bundan sonraki süreçte geri dönüşleri bekleyeceğiz. Bu organizasyonun ilerleyen zamanlarda meyvesini vereceğine inanıyorum' dedi. İş görüşmelerine katılan Ferhat Ertem ise 'Çok güzel karşılandım. İŞKUR'a ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Birkaç firmayla görüştüm ve ikinci görüşme için çağrıldım. İnşallah olumlu sonuçlanır' ifadelerini kullandı.

ENGELLER BİRLİKTE AŞILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin üretime katılan, kendi ayakları üzerinde duran ve toplumsal yaşamda daha görünür bireyler olmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimden istihdama uzanan her adımda özel bireylerin yanında olan Büyükşehir, hayata değer katan projelerle engelleri birlikte aşmaya devam ediyor.