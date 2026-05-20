Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere armağan ettiği 'Bas Geç' abonman kartı, kısa sürede 102 bini aşkın öğrenci tarafından tercih edilerek ulaşımda büyük kolaylık sağladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de gençlerin hayatını kolaylaştıran projelerden biri olan 'Bas Geç' abonman kart uygulaması, kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin göreve gelir gelmez hayata geçirdiği ilk icraatlar arasında yer alan uygulama, 2024 yılının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere armağan edilmişti.

Uygulamaya gösterilen yoğun ilgi, rakamlara da net şekilde yansıdı. 'Bas Geç' abonman kartı, hayata geçirildiği günden bu yana toplamda 102 bin 684 öğrenci tarafından tercih edilirken, sistem üzerinden 749 bin 977 kez abonmanlık işlemi gerçekleştirildi.

Gençlerin bütçesine önemli katkı sağlayan sistem sayesinde, öğrenciler yalnızca 450 TL karşılığında otobüs ve tramvayları bir ay boyunca sınırsız kullanabiliyor. 'Bas Geç' uygulamasından, öğrenci Eskart'ı bulunan herkes yararlanabiliyor.

Hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunan abonman sistemi, Eskişehir'i öğrenci dostu kentler arasında öne çıkarırken; gençlerin eğitim, sosyal yaşam ve şehir içi hareketliliğini de önemli ölçüde kolaylaştırıyor.