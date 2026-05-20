Bahçeşehirler Derneği BADER TSM Korosu, Atakan Konakçı şefliğinde 10. yıl konserini gerçekleştirdi. Farklı meslek gruplarından kişilerin yer aldığı koroya gazeteci Ali Birerdinç de eşlik etti.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bahçeşehirler Derneği BADER TSM Korosu'nun 10. yıl konserinde davetliler Türk Sanat Müziğine doydu.
Kadınların çoğunlukta olduğu koro; profesör, doçent, göz hekimi, öğretmen, doktor, TRT emeklisi ses sanatçısı gibi çeşitli meslek gruplarından oluşurken, gazeteci Ali Birerdinç'in de korist olarak yer aldığı koroyu, Türk Sanat Müziği'nin usta şeflerinden Atakan Konakçı yönetti.
Bahçeşehir Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, koronun 10. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.