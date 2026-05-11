KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova'nın bilim ve eğlence dolu etkinliği olan Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği, dört günlük serüvenin arından dün sona erdi.

7 Mayıs Perşembe günü kapılarını açan renkli etkinlik, 10 Mayıs Pazar günü sona erdi. Çayırovalı çocuklar ve gençlerin eğitimi için tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi'nin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği, renkli atölyeleri, VR oyunları, teknolojik gözlemleri, spor stantları, deney atölyeleri, akıl ve zeka oyunları alanları, teknolojik keşifleri ve bilim şovlarıyla dört gün boyunca on binlerce Çayırovalıyı ağırladı.

'BÜYÜK BİR COŞKUYLA TAMAMLADIK'

Özellikle Çayırovalı çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği, Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği'nde özellikle deney atölyeleri, VR oyunları ve büyük bilim şov etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Dört gün boyunca 7'den 70'e Çayırovalıların bilimin renkli dünyasıyla buluştuğu etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi; 'Bilim, keşif ve eğlence dolu Bilim Şenliğimizi büyük bir coşku ve yoğun katılımla tamamladık!

'HEM ÖĞRENDİ HEM DE EĞLENDİ'

4 gün boyunca çocuklarımız ve gençlerimiz; deneylerden atölyelere, yarışmalardan bilim şovlarına kadar birbirinden renkli etkinliklerle hem öğrendi hem eğlendi.

Gözlerindeki heyecan, yüzlerindeki tebessüm ve bilime duydukları merak bizlere umut verdi. Katılım sağlayan tüm çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.