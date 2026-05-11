Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yağcılar Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleriyle çay eşliğinde sohbet eden Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

KOCAELİ (İGFA) - Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye çalışmaları hakkında bilgi verirken vatandaşların görüşlerine de büyük önem verdiklerini ifade etti.

Köyde gerçekleşen ziyarette vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Zinnur Büyükgöz, 'Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, onların düşünce ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Ortak akıl ve istişareyle Gebze'mize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.' dedi.

Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.

İlçenin farklı mahallelerinde vatandaş buluşmalarını sürdüren Başkan Büyükgöz'ün saha ziyaretleri kapsamında hem devam eden çalışmalar yerinde inceleniyor hem de vatandaşlarla birebir temas kuruluyor. Yağcılar Köyü ziyareti de sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu.