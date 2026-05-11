Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin denizlerde farkındalık oluşturmak amacıyla dalış okulları, sualtı kulüpleri, gönüllü dalgıçlar ile başlattığı deniz dip temizliği sürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Balıkçı Barınağı'nda 38 dalgıç ile bir saatlik temizlikte çıkan atıklar görenleri hayrete düşürdü. Denizden, araç lastiği, çöp konteynırı, demir parçaları gibi birçok atık çıktı.

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 'Antalya'da Deniz Hep Temiz' sloganı dalış okulları, sualtı kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü dalgıçlarla gerçekleştirilen deniz dip temizliğinin üçüncüsü Antalya Balıkçı Barınağı'nda yapıldı.

38 dalgıç 500 metrekarelik alanda bir saatlik dalışla deniz dip temizliği yaptı. Dalgıçların bir saate denizden çıkardığı atıklar görenleri hayrete düşürdü. Dalgıçlar araç lastiğinden, çöp konteynırına, cam şişe, akü, demir parçaları, tabak, bardak gibi birçok atık çıkardı.

ÇIKAN ATIKLAR İNSANLARIN BIRAKTIĞI BİR İZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Antalya Valiliği koordinasyonunda yapılan deniz dip temizliğinin önemine dikkat çekerek, 'Burada amaç sadece denizin dibinin temizlenmesi değil, bir güçlü bir mesaj vermektir. Bizim denizlere karşı sorumluluğumuz var. Deniz bizim yükümüzü taşıyan bir konumda. Bugün buradan çıkarılan malzemeler insanoğlunun oraya bıraktığı bir izdir. Bu izi göstermek ve temizlemek buradayız. Antalya'nın mavi denizlerine biz muhtacız. Bu bir gönüllülük hareketi değil, sorumluluktur. Birçok kurum bu temizlikte bir araya geldiyse, bu Antalya'nın hassasiyeti, denize karşı sorumluluğun göstergesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi.

DALGIÇLAR DUYARLILIK BEKLİYOR

Dalgıç Ferit Coşkun ise yoğunlukla lastik çıkarıldığını belirterek, 'Daha çok kişisel atıklar, cam şişe, tabak gibi birçok atık çıktı. Deniz dibinden çıkarılanları görünce vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz' diye konuştu.