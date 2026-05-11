Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarında yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi.

KOCAELİ (İGFA) - Alandaki çalışmaları denetleyen Başkan Büyükgöz, yetkililerden bilgi alarak vatandaşların bayram sürecini huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Kurban pazarı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin bu yıl da çevre ilçelere hizmet verecek ölçekte yoğun bir kurban organizasyonuna ev sahipliği yapacağını belirtti.

Başkan Büyükgöz konuşmasında, 'Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gebze'mizde tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu yıl ilçemiz yalnızca Gebze'ye değil, çevre ilçelere de hizmet verecek ölçekte yoğun bir kurban organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Şu anda Gebze genelinde yaklaşık 30 bin büyükbaş, 18 bin de küçükbaş hayvan bulunuyor. Bayram süresince yaklaşık 25 bin büyükbaş ve 15 bin küçükbaş hayvanın kurban kesiminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yoğun sürecin sağlıklı ilerlemesi adına 172 çiftliğimize kesim izni verilmiş durumda.' dedi.

'500 BİN KİŞİLİK HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ.'

Bayram sürecinde bölgede çok yoğun bir hareketlilik yaşanacağını ifade eden Başkan Büyükgöz, yaklaşık 200 bin aracın ve 500 bin civarında vatandaşın bölgeye giriş yapmasının beklendiğini söyledi.

'Civar ilçelerde kurban pazarı bulunmaması ya da bazı alanların bu yıl hizmet vermeyecek olması nedeniyle Gebze'mizde çok ciddi bir yoğunluk oluşacak. Yaklaşık 200 bin aracın ve 500 bin civarında insanın bölgemize giriş yapmasını bekliyoruz. Bu nedenle trafik ve ulaşım konusunda vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyet büyük önem taşıyor.'

TRAFİĞİ RAHATLATACAK 3 YENİ YOL HİZMETE AÇILDI

Kurban Bayramı sürecinde yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla bölgede ulaşım düzenlemeleri de tamamlandı. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak kurban pazarı çevresinde 3 yeni yol hizmete açıldı.

Başkan Zinnur Büyükgöz, yapılan yeni ulaşım bağlantılarıyla hem giriş-çıkışların daha kontrollü sağlanacağını hem de trafik akışının önemli ölçüde rahatlayacağını belirtti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Büyükgöz, 'Lütfen belirlenen kurban kesim saatlerine riayet edelim. Aynı şekilde hissedar vatandaşlarımızın mümkün olduğunca ortak araç kullanmaları ve daha az araçla kesim alanlarına ulaşmaları trafik yükünün azaltılmasına ciddi katkı sağlayacaktır.' dedi. Gebze Belediyesi olarak ulaşım planlamaları ve saha organizasyonları dahil tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Zinnur Büyükgöz, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ederek sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu.