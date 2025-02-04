Kocaeli Çayırova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Meclis toplantısında dört gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda yapıldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, dört gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Açılış, yoklama ve bir önceki meclise ait kararların okunmasıyla başlayan mecliste birinci gündem maddesi olarak Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin 2025 Yılı Maktu Mesai Ücreti görüşüldü ve gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin ikinci gündem maddesinde ise Cumhuriyet Mahallesi’ndeki iki mevcut parka ve Şekerpınar Mahallesi’nde yeni yapılan parka isim verildi. Buna göre Demet Sokak’taki parka Begonya, Narlı Sokak’taki parka Akşemsettin ve Ramazan Sokak’ta yeni inşa edilen parka da Piri Reis adı verildi.

BİR SONRAKİ MECLİS 4 MART SALI GÜNÜ

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2025 yılı vergi, resim, harç ve katılma payı dışındaki tarifelerinde bulunan ‘Tevhid ve İfraz ücretlerinde revize yapılması ile ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesi ise oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi. Gündem dışı konuşmaların ardından meclis sona erdi. Bir sonraki meclis toplantısının 4 Mart Salı günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Meclis toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Şubat ayı meclis toplantımızı tamamladık. Aldığımız kararların ilçemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.