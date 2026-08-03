Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kent genelinde sürdürülen altyapı yatırımları kapsamında içme ve kullanma suyu şebekesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bu kapsamda Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokak'ta içme ve kullanma suyu şebeke hattına bağlantılı işletme basıncını dengeleyecek yeni uzatma hattı yapımı tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme ve kullanma suyuna erişimi güçlendirilirken, bölgenin altyapı kapasitesi artan ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirildi.

Böylece hem mevcut abonelere sunulan hizmet kalitesi yükseltildi hem de yeni yapılaşma alanları için güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturuldu.



Kentin dört bir yanında planlı altyapı yatırımlarını sürdüren ESKİ Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin sürdürülebilir kent yönetimi anlayışı doğrultusunda yürütülen altyapı yatırımlarıyla, kentin yaşam kalitesini artıracak projeler hayata geçirilmeye devam edeceğini belirtti.