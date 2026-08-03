Ankara Büyükşehir Belediyesi, Farabi Alt Geçidi'ni bir kez daha genç grafiti sanatçılarına açtı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte sanatçılar özgün çalışmalarını duvarlara yansıtırken, DJ performanslarıyla etkinlik adeta sanat festivaline dönüştü.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent estetiğini güçlendiren çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent'in kamusal alanlarını daha estetik ve canlı bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan ABB, Çankaya'daki Farabi Alt Geçidi'ni yeniden genç grafiti sanatçılarının tuvali haline getirdi.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte sanatçılar, alt geçidin duvarlarını özgün tasarımlarıyla renklendirirken, DJ performansları da gün boyu etkinliğe eşlik etti.

Bir ulaşım noktası olmanın ötesine geçen Farabi Alt Geçidi, grafiti çalışmalarıyla açık hava sanat galerisine dönüştü. Renkli duvarlar ve müzik eşliğinde bir araya gelen Başkentli gençler, sanat dolu bir gün yaşadı.

'ANKARA GRİ ŞEHİR GÖRÜNTÜSÜNDEN UZAKLAŞSIN İSTİYORUZ'

Etkinliğe katılan ABB Kent Estetiği Daire Başkanı Esra Durlu, gençlerin talepleri doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, 'Burayı gençler belirlemiş. Yetenekli arkadaşlarımız gelip burada grafiti çalışmalarına başladı ve biz de onlara destek verdik. Ankara bu gri şehir görüntüsünden artık uzaklaşsın istiyoruz, renklenelim istiyoruz. Çocuklar da bize destek verdiler çok yetenekliler. Bu işin tüm Ankara'da yayılmasını çok istiyoruz. Gençlerle bu çalışmaları artıracağız' dedi.

MAHALLE MUHTARLARINDAN DESTEK

Çankaya Mahallesi Muhtarı Canan Akman da etkinliğin mahallede büyük ilgi gördüğünü belirterek, çalışmaların gönüllü sanatçılar ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun emeğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Mebusevleri Mahallesi Muhtarı Sultan Eda Uluyurt ise, 'Kim demiş Ankara gri diye? Ankara'yı canlandırdık' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Birlik Mahallesi Muhtarı Elif Demirdağ da, 'Kent estetiği ve altyapısı ile bir bütün. Sadece altyapıya değil insan ruhuna iyi gelen bazı yaratıcı çalışmalara da yer vermek çok güzel oluyor' ifadelerini kullandı.