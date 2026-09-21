​Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, koruyucu aile hizmetinin önemi anlatıldı.

MARDİN (İGFA) - Merkez Artuklu ilçesindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen programda, koruyucu aileliğin önemi ve toplumdaki algısı üzerine yapılan vurgular öne çıktı.

Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların da hazır bulunduğu programda sunum yapan Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği Başkanı Demet Tezcan, toplumda koruyucu ailelik ile evlat edinmenin sıklıkla birbirine karıştırıldığına dikkat çekti.

​'Koruyucu aile olduktan sonra bana yöneltilen sorulardan gördüm ki koruyucu ailelik ya bilinmiyor yahut evlat edinmekle karıştırılıyor; burada da haklı olarak dini hassasiyetler devreye giriyor' diyen Tezcan, konuşmasında 'Dinimiz soy bağını ve nesebi korumak adına evlatlığı yasaklamış, ancak yetimleri himaye etmeyi ve sahiplenmeyi bizlerin sorumluluğuna vermiştir. ​Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği'ni hem bu konuda farkındalık oluşturmak hem de kurum bakımındaki çocuklarımıza yönelik faaliyetler yürütmek üzere kurduk. Aileler mahremiyet, çocuğun terbiyesi ya da ileride biyolojik ailesine dönme ihtimali gibi konularda çekincelerini dile getiriyorlar. Bu kaygıların hepsini çok anlamlı ve anlaşılır buluyorum' dedi.

MARDİN'DE 37 KORUYUCU AİLE YANINDA 57 ÇOCUK BAKILIYOR

​Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan, il genelindeki güncel verileri paylaşarak, 'İlimiz genelinde şu anda 37 koruyucu ailemizin yanında 57 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Temel hedefimiz, koruyucu aile ağımızı genişleterek kurumlarımızda kalan her bir çocuğumuzu birebir ilgi ve şefkat göreceği bir aile ortamıyla buluşturmaktır' dedi.

Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun ise Mardin'in kardeşlik ikliminde Koruyucu Aile Modeli ile sevgiyi büyüteceklerine inandığını belirterek, devletin tüm imkanlarıyla çocukların ve ailelerin yanında olduğunu ifade etti.

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar'ın da konuşma yaptığı program, koruyucu ailelerin tecrübelerini ve yaşadıkları duygusal süreçleri paylaşmasıyla sona erdi.