Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapının sorunsuz çalışması ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla kent genelinde mazgal temizlikleri yaparak, kot farkı oluşan mazgalları sürücülerin yol güvenliği için onarıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliğini ve şehir içi ulaşımın aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla mazgal temizliği ve bakım çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Kuruçeşme Hatipköy Caddesi üzerinde yer alan mazgalların onarım çalışması ekipler tarafından tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar ekipler tarafından düzenli olarak kontrol edilerek, biriken atık ve tortular temizlendi. Ayrıca zamanla kot farkı oluşan mazgallar daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi.

OLASI OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Ekipler, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi D Kapısı önündeki mazgalı da onararak oluşan riski ortadan kaldırdı. Büyükşehir tarafından kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere hayata geçirilen A Takımı, şehir merkezinde de günlük hayatı kolaylaştırmak için sahada görev yapmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmaları sayesinde yağmur sularının hatlara daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaşması sağlanırken, özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçilmiş olunuyor.