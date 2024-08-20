Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, makamında Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar ve yönetimini, ardından Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu Başkanı Alican Kazgan ve yönetimini ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin Türkiye’nin kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir şehir olduğunu vurgulandığı ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasındaki kritik rolüne de dikkat çekildi.

Başkan Büyükakın, her iki ziyaret sırasında Anadolu’nun tarih boyunca insani ilişkilerden ticarete kadar kadim bir kültür ve ahlakla yoğrulduğunu ifade etti.

"Anadolu, insanımızı mayalayan bir kültürel mirastır. Kocaeli de bu mirasın bir özeti gibidir” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Anadolu’nun farklı renkleri, burada birlik ve kardeşlik içinde yaşamaktadır. Bu topraklarda, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerler en yüksek seviyede yaşanıyor" dedi. Kocaeli’nin, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini ve dayanışma ruhunu yaşatan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, bu birliktelik sayesinde şehirde güçlü bir toplumsal uyumun sağlandığını da belirtti.

Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin hem ekonomik hem de sosyal alanlarda Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, STK’ların şehirdeki ticaretin ve sosyal hayatın gelişmesine sağladıkları katkılardan övgüyle bahsetti. Pazarcılar Odası ve Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının, Kocaeli’de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve yerel ekonomiyi desteklediğini belirtti. Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin hem Anadolu’nun kadim kültürünü yaşatması hem de bu kültürün harmanlandığı bir kardeşlik ve birlik kenti olmasının herkes için büyük bir zenginlik olduğunu ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarına desteklerinin her zaman süreceğini söyledi.