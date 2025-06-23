Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Gebze’de devriye sırasında evsiz ve kimsesiz olduğu anlaşılan bir vatandaşa yardım eli uzattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gebze’de yaptıkları rutin devriye sırasında yardıma ihtiyacı olan vatandaşa el uzattı. İlyas Bey Camii avlusundan alınan vatandaş, ekipler tarafından Büyükşehir Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürüldü.

MAĞDUR VATANDAŞA HIZLI MÜDAHALE

Zabıta ekipleri, Gebze’deki bir cami avlusunda karşılaştıkları mağdur vatandaşla samimi ve anlayış dolu iletişim kurarak ihtiyaçlarını dinledi. Ardından, vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanması için Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürülmesi sağlandı.

ZABITA EKİPLERİNDEN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tür olaylara hızlı müdahale ederek toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olmaya devam ediyor. Yetkililer, mağdur bir vatandaşla karşılaşılması durumunda 153 Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini belirtti.

BÜYÜKŞEHİR EVSİZLERİN YANINDA

Kocaeli’nde gidecek yeri olmayan mağdur vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Barınma ve Konaklama Merkezleri’nde sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Merkezler sadece barınma hizmeti sunmakla kalmayıp; üç öğün yemek, giyecek ve temizlik ihtiyaçlarını da eksiksiz karşılayarak vatandaşların topluma kazandırılmalarını sağlıyor.