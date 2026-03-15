Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışan güvenliğini artırmak amacıyla yüksekte çalışma eğitimlerini sürdürüyor. Personelin hem teorik hem de uygulamalı olarak bilinçlendirilmesini hedefleyen eğitim programları kapsamında yaklaşık 1.100 çalışana eğitim verilmesi planlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çalışanlarının güvenliğini öncelikli hedef olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, yüksekte çalışma kaynaklı iş kazalarının önüne geçmek amacıyla eğitim faaliyetlerini sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamlı bir şekilde yürütüyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın uzman eğitmenleri tarafından veriliyor. Eğitimlerle yüksekte çalışma yapılan alanlarda güvenli çalışma kültürünün yaygınlaştırılması, çalışanların olası risklere karşı bilinçlendirilmesi ve iş kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLİYOR

Eğitim programlarında düşmeyi önleyici sistemler, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, emniyet kemeri ve bağlantı ekipmanlarının kontrolü, ankraj noktaları, güvenli erişim yöntemleri, merdiven ve platform kullanımı ile acil durum müdahale ve kurtarma teknikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatılıyor. Bu sayede çalışanların sahada karşılaşabilecekleri riskli durumlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları sağlanıyor.

37 EĞİTİM PROGRAMI PLANLANDI

Planlama kapsamında toplam 37 ayrı eğitim programı düzenlenmesi ve yaklaşık 1.100 çalışanın yüksekte güvenli çalışma eğitimi alması öngörülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu eğitimlerle çalışanların yalnızca bilgi düzeyini artırmayı değil, aynı zamanda güvenli çalışma alışkanlıklarının günlük iş hayatına yansıtılmasını da amaçlıyor. Böylece sahada sürdürülebilir ve güvenli bir çalışma ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.