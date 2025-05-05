Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi’nde yürüttüğü üstyapı çalışmaları ile araç trafiğini rahatlatarak, sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alternatif güzergâhlarla trafiğe yeni ve kalıcı çözümler üretiyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze Hayri Macar Caddesi’nde trafiğin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için 780 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu alternatif güzergâhlarla ilçe merkezlerinde tıkanan damarları birer birer açıyor. Hizmete sunduğu yeni kavşak düzenlemeleri, bulvar, cadde ve köprüler ile trafik yoğunluğuna kalıcı çözümler üreten Büyükşehir, Gebze’de önemli bir yol çalışması daha gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Barış Mahallesi’nde Dr. Zeki Acar Caddesi’ni Barış Caddesi’ne bağlayan kritik bir ulaşım hattı olarak öne çıkan Hayri Macar Caddesi’nde 780 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiriliyor. Hayri Macar Caddesi’nde yürütülen üstyapı çalışmaları tamamlandığında bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlamış olacak.

MENFEZ VE YAĞMURSUYU HATTI DÖŞENDİ

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında caddenin bir kısmında asfalt ve kaldırım imalatları tamamlandı. Bölgede şuan dolgu ve taş duvar imalatları yapılıyor. Toplam 780 metre uzunluğundaki yolda gerçekleştirilen çalışmalarda 3 bin 100 ton asfalt döküldü. Yayalar için 3 bin metre bordür ve 5 bin metrekare parke döşenerek daha güvenli ve estetik bir alan oluşturuluyor. Yağmur sularının tahliyesi için 450 metre uzunluğunda 600’lük beton borular yerleştirilirken, dere geçişi için de 63 metrelik menfez inşa edildi.

Gebze TÜBİTAK Vadisi içinde yer alan Hayri Macar Caddesi, Dr. Zeki Acar Caddesi ile Barış Mahallesi’ni birbirine bağlaması ile önemli bir lokasyonda bulunuyor. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu alanda hem araç trafiği rahatlayacak hem de sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkânı sunulacak.