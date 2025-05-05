İzmirli kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Sıcak Çaylar, Güçlü Bağlar” buluşmasında bir araya geliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik hizmetlerini tanıtmak, dayanışma ruhunu güçlendirmek ve kadınların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla “Sıcak Çaylar, Güçlü Bağlar” buluşmalarını başlattı. Bayraklı Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı’nda gerçekleşen buluşmaya Cengizhan, Refik, Şevket, İnce ve Alparslan mahallelerinden yaklaşık 300 kadın katıldı. Sıcak çay eşliğinde samimi sohbetlerin kurulduğu etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün kadınlara yönelik projeleri paylaşıldı, kadınların öneri ve ihtiyaçları dinlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sultan Tut, bu tür buluşmaların kadınların yaşamlarına doğrudan dokunduğunu vurgulayarak “Kadınların bir araya gelmesi, birbirinden öğrenmesi, destek bulması çok kıymetli. Bu buluşmalar yalnızca çay içmekten ibaret değil, aynı zamanda kadınların hayatlarına katkı sunan bir dayanışma alanı yaratıyor. Geri bildirimlerini önemsiyoruz ve her mahallede kadınlara ulaşmak için yola devam ediyoruz” dedi.

Etkinlik boyunca kadınlar, belediye hizmetleri, haklar, sosyal destekler ve kadın dostu kent çalışmaları hakkında bilgi sahibi olurken, kendi hikâyelerini paylaşma fırsatı da yakaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sıcak Çaylar, Güçlü Bağlar” buluşmalarını kentin farklı mahallelerinde sürdürmeye devam edecek.