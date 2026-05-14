İstanbul Maltepe Belediyesi, edebiyat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek kitapseverleri edebi mekanlarla buluşturmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Belediyenin düzenlediği kitap okuma atölyeleri kapsamında bir araya gelen edebiyatseverler, Türk öykücülüğünün usta kalemlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerini okuduktan sonra yazarın Burgazada'daki evini ziyaret etti. Okuma kültürünü geliştirmeyi ve edebiyatı yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Maltepe Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Küçükyalı Mahalle Evi Kütüphanesi okuma grubu tarafından gerçekleştirilen gezide, Sait Faik Abasıyanık Müzesi ziyaret edildi. Katılımcılar, müzede yazarın yaşamı, edebi kişiliği ve eserlerine dair bilgi edinirken, okudukları kitaplar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Maltepe Belediyesi'nin hizmet odaklı kültür çalışmaları kapsamında sürdürülen kitap okuma atölyeleri, yalnızca kitap okumakla sınırlı kalmıyor. Okurlar, eserlerde geçen mekanları yerinde görerek edebiyatı deneyimleme fırsatı da buluyor. Daha önce Ayşe Övür'ün 'Botter Apartmanı' kitabını okuyan grup, romanda geçen mekanları ziyaret etmişti. Belediyenin kültürel katılımı artırmayı hedefleyen okuma gezilerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.