Çayırovalı ilçe sakinlerinin sosyalleşebildiği ve doğayla iç içe huzurlu bir şekilde vakit geçirebildiği 'Bahçem Çayırova'da atölye eğitimleri devam ediyor. Bahçem Çayırova'da son olarak çilek ekim atölyesi gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların doğayla iç içe vakit geçirip, sosyalleşmelerine olanak sunan, sürdürülebilirlik anlayışıyla toprakla buluşabildikleri, sebzelerin ve bitkilerin yetişme süreçlerine birebir gözlem yapabildikleri ve atölye eğitimleriyle doğayı keşfedebildikleri Bahçem Çayırova, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu bağlamda bugüne kadar teraryum, ağaç dikim ve biberiye atölyelerinin gerçekleştirildiği Bahçem Çayırova'da son olarak çilek dikim etkinliği düzenlendi. Çayırova Belediyesi'nin etkinlik sayfasından açılan form üzerinden kayıt olan Çayırovalıların katılım sağladığı çilek dikim etkinliği, renkli anlara sahne oldu. Çocuklarıyla birlikte Bahçem Çayırova alanına gelen ilçe sakinleri, ilk olarak bostanları, seraları ve doğal yaşam alanlarıyla dolu Bahçem Çayırova projesini gezdi ve çok beğendi.

RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Daha sonrasında ise alanda kendileri için hazırlanan stantların başına geçen Çayırovalılar, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle çilek fidelerini saksılarına ektiler. Yapılan etkinlik, renkli anlara sahne olurken, alana gelen ve atölyeye katılım sağlayan Çayırovalılar, bu güzel program için Çayırova Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Çilek ekim atölyesi, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.