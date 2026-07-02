Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi'nde hayata geçirilecek Laleli Sosyal Tesisi'nin proje ve tasarım çalışmaları tamamlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait parsel üzerindeki eski yapı; taşıyıcı sistemindeki sorunlar, niteliksiz ve izinsiz eklentileri nedeniyle kaldırıldığını, yerine; bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek güvenli, modern ve işlevsel bir sosyal tesis tasarlandığını söyledi.

Peyzaj düzenlemeleri kapsamında bahçede çocuk oyun alanı, amfi düzeninde serbest oturma alanları ve içecek servis noktası yer alacak olup, çocuklu ailelerin ihtiyaçları gözetilerek hem açık alanda hem de kapalı mekânda çocuk kullanım alanları oluşturuldu.

Proje kapsamında, parsel içerisinden geçerek Laleli Yürüyüş Parkı'na bağlantı sağlayan mevcut yaya aksı korunacak ve vatandaşların kesintisiz erişimi sürdürülecektir. İç mekan tasarımında ise ferah, işlevsel ve kullanıcı konforunu önceleyen bir anlayış benimsendi. Mimari ve peyzaj düzenlemeleriyle tesisin, mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına değer katacak nitelikli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından Laleli Sosyal Tesisi'nin kısa süre içerisinde yapımına başlanması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal yaşam alanlarının kent yaşamının önemli bir parçası olduğunu belirterek, 'Manisa'nın her ilçesinde ve mahallesinde vatandaşlarımızın güvenle vakit geçirebileceği, aileleriyle bir araya gelebileceği sosyal alanları artırmayı önemsiyoruz. Laleli Mahallemize kazandıracağımız bu tesis de çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan büyüklerimize kadar her kesimin faydalanabileceği modern bir yaşam alanı olacak. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.