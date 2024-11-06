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Bu kapsamda, İzmit merkezde yer alan Cumhuriyet Bulvarı’nın Fethiye Caddesi, Yeni Cuma mevkii, İzmit Kent Meydanı ve Pişmaniyeciler Meydanı’nda hatıra fotoğrafı alanları kurulacak.

10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca belirlenen alanlar Atatürk çiçekleriyle süslenecek.

Yapılan çalışmada şehrin 4 merkezi noktasına Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. vefat yıldönümü nedeniyle 1086 adet Atatürk çiçeğinden oluşan hatıra fotoğrafı alanı kurulacak.

PTT'den 'Kelebekler' için özel pul ve zarf

PTT'den 'Kelebekler' için özel pul ve zarf