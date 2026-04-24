Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanındaki hedefleri doğrultusunda Sakarya'ya gelen Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, gün boyunca ziyaretler gerçekleştirerek gençlerle buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, beraberinde Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile birlikte Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye'nin uzay politikaları ve bu alandaki hedefler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında Yusuf Kıraç, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ı da ziyaret ederek eğitim alanında yapılabilecek iş birlikleri, gençlerin bilim ve inovasyona yönlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ile bir araya gelen Yusuf Kıraç, yerel yönetimlerin bilim ve teknoloji çalışmalarına katkısı ile gençlere yönelik projeler ele alındı.

Ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda düzenlenen program kapsamında Yusuf Kıraç tarafından 'Türkiye'nin Uzay Macerası' konulu seminer gerçekleştirildi.

Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Yusuf Kıraç, Türkiye'nin uzay çalışmaları, yürütülen projeler ve gelecek hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulunulurken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Gerçekleştirilen ziyaretler ve program, Sakarya'da bilim ve teknoloji alanında farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.