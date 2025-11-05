Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Akçaray Tramvay Hattı, günlük ortalama 55 bin yolcu kapasitesiyle şehir içi ulaşımına nefes aldırıyor. Uzman ekipler tarafından raylar gece bakıma alınırken, böylece yolcular güvenli ve konforlu ulaşımın tadını çıkarıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Raylı sistemlerin güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi için altyapı bakım ve onarımları büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Akçaray'da güvenli yolculuk sağlanmaya devam ediliyor. Sorunsuz ulaşım için rayların katener ve makas bakımları titizlikle gerçekleştirilerek hem yolculara konforlu bir ulaşım sağlanıyor hem de sistemin uzun ömürlü ve güvenli çalışması sağlanıyor.

BAKIMINI ULAŞIMPARK'IN TEKNİK EKİBİ YAPIYOR

Günlük ortalama 55 bin yolcu taşıyan tramvayın günlük bakımı için gece saatlerinde sahaya inen UlaşımPark ekibi, güvenli ulaşım için rayların bakımını aksatmıyor. Kocaeli'nin demir ağları olan tramvayda gündüz yolcular taşınırken gece saatlerinde ise rayların bakımı yapılıyor. Yolculuğun olmadığı saatlerde bakımı yapılan raylarla birlikte hem hattın güvenliği hem de yolculuk konforu en üst seviyede tutuluyor.