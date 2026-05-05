İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bilimsel araştırmalarını sahaya taşıyarak toplumsal katkı üretmeye devam ediyor.

Üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalar, Bilim İletişimi Ofisi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılırken; akademik bilgi, toplum yararına uygulamalara dönüştürülüyor.

DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle yürütülen TCD-2024-3506 kodlu proje kapsamında, İzmir'in Kiraz ve Beydağ ilçelerinde bruselloz farkındalığının artırılmasına yönelik saha çalışmaları başlatıldı. Proje çerçevesinde bölgede yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

ERKEN TANI VE FARKINDALIK VURGUSU

Beydağ ve Kiraz Devlet Hastanelerinde gerçekleştirilen taramalarda, bruselloz hastalığında erken tanının önemi ön plana çıkarılıyor. Çalışmalarla, bölge halkında farkındalık oluşturulması ve hastalığın yayılımının önlenmesi hedefleniyor.

Üniversitemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kardiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dallarının katkılarıyla yürütülen proje; 'Tek Sağlık' yaklaşımı doğrultusunda hem insan sağlığını hem de çevresel ve hayvansal faktörleri birlikte ele alıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, toplum sağlığının korunmasına katkı sunarken aynı zamanda bilimsel veri üretimine de önemli katkılar sağlıyor.

'BİLİMSEL BİLGİYİ SAHADA KARŞILIK BULAN BİR DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, üniversite olarak bilimsel birikimimizi sahaya yansıtarak toplum sağlığına katkı sunmayı öncelikli sorumluluklar arasında gördüklerini belirterek, 'Bruselloz gibi halk sağlığını yakından ilgilendiren hastalıklarda erken tanı ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Bu projeyle hem bölge halkının bilinçlendirilmesini sağlıyor hem de bilimsel verilerle desteklenen sürdürülebilir sağlık politikalarına katkı sunuyoruz' dedi.