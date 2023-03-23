Koç Holding’in 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı; Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 22 Mart Çarşamba günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. Toplantıda katılımcılar ile 2022 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Rahmi M. Koç: “Yitirdiğimiz canları ve artlarında bıraktıkları derin acıyı çok uzun süre yüreklerimizde taşıyacak ve hep hatırlayacağız.’’

Faaliyet Raporu açıklamasına Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm memleketimize de sabır ve metanet dileyerek başlayan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, ‘’Yitirdiğimiz canları ve artlarında bıraktıkları derin acıyı çok uzun süre yüreklerimizde taşıyacak ve hep hatırlayacağız’’ dedi. Rahmi M. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Milli birlik ve dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin de altından kalkacağımızdan şüphem yoktur. Bu çerçevede arama kurtarma çalışmalarında görev alan eğitimli ve donanımlı 531 çalışanımız, 117 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte, ülkemizin iyileşme sürecine hatırı sayılır miktarda maddi kaynak tahsis edeceğiz.’’

‘’Koç Topluluğu olarak kuvvetli mali gücümüz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, geniş tedarik zincirimiz, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve etkin risk yönetimi politikalarımız ile bu zorlu dönemde de ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük’’ diyen Rahmi M. Koç sözlerine şöyle devam etti: ‘’2022 yılındaki 40,5 milyar TL (2,4 milyar ABD doları) yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 86 milyar TL (9,3 milyar ABD doları) yatırıma ulaştık; memleketimize güvendik ve inandık.’’

Ömer M. Koç: “Kurucumuz Vehbi Koç’un ‘Devletim ve Ülkem var oldukça ben de varım’ ilkesi ışığında, 97 yıldır olduğu gibi ülkemiz için sorumluluk üstlenmeye devam edecek ve toplumsal iyileşme sürecinde var gücümüzle bu büyük afetin yaralarını saracağız.’’

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında, deprem felaketine ilişkin ‘’Koç Topluluğu, yaşanan büyük acının hafifletilmesine destek olmak için hızla tüm imkânlarıyla halkımızın yardımına koştu’’ derken, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Holding bünyesinde oluşturduğumuz kriz koordinasyon merkezi aracılığıyla, tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içerisinde, acil ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetleri afetin ilk gününden itibaren bölgeye ulaştırdık. Böylesine bir trajedinin maddi ve manevi tahribatının azaltılmasında dayanışmayla çok daha fazlasının yapılması gerekeceği açıktır. Kurucumuz Vehbi Koç’un ‘Devletim ve Ülkem var oldukça ben de varım’ ilkesi ışığında, 97 yıldır olduğu gibi ülkemiz için sorumluluk üstlenmeye devam edecek ve toplumsal iyileşme sürecinde var gücümüzle bu büyük afetin yaralarını saracağız.’’

Ömer M. Koç: ‘’Cumhuriyetin ikinci asrında yapmamız gereken tek şey daha çok çalışarak, aklın ve bilimin yolundan gitmektir. Koç Topluluğu olarak bir asır boyunca bunu yaptık; daha da iyisini hep beraber yapmaya devam edeceğiz.’’

Tüm güçlüklere rağmen, Koç Topluluğu’nun 2022 yılını da basiretli yönetim anlayışı sayesinde çok memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktığını vurgulayan Ömer M. Koç, ‘’Bu başarının elde edilmesinde, kararlılıkla yürüttüğümüz dönüşüm programlarıyla kazandığımız yeni kurumsal yetkinliklerimizden ziyadesiyle istifâde ediyoruz. Stratejik vizyonumuz doğrultusunda, 2022 yılında Ülkemizde ve yurt dışında büyümeyi sürdürdük. Arçelik, Whirlpool’un Rusya’daki üretim ve dağıtım faaliyetlerini satın aldı; ayrıca Bangladeş ve Mısır’daki yeni fabrikalarının temellerini attı. Ford Otosan’ın Ford’un Romanya’daki fabrikasını satın almasıyla, ilk defa bir iş ortaklığımızda üretim faaliyetimizi yurt dışına taşıdık. Geçen yıl yurt içindeki en büyük yatırımımız, Yapı Kredi’nin ilave %18 hissesinin UniCredit’ten satın alınmasını tamamlamak oldu’’ dedi. Ömer M. Koç, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: ‘’Cumhuriyetin ikinci asrında yapmamız gereken tek şey daha çok çalışarak, aklın ve bilimin yolundan gitmektir. Koç Topluluğu olarak bir asır boyunca bunu yaptık; şartlar ne olursa olsun, miras aldığımız asırlık kurumsal değerlere sımsıkı sarılarak daha da iyisini hep beraber yapmaya devam edeceğiz.’’

Levent Çakıroğlu: ‘’Önümüzdeki dönemde geçici barınma merkezleri kurulması, sağlık ve eğitim hizmetleri sunulması, depremden etkilenen çocukların desteklenmesi gibi öncelikli temalar kapsamında başlattığımız projelerle birlikte, ülkemizin iyileşme sürecine katkı vermeyi sürdüreceğiz.’’

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin tarifsiz kederini yaşıyoruz. Bu afette yaşamını yitiren on binlerce yurttaşımızın yanı sıra, maalesef 12 çalışma arkadaşımızın, 5 bayimizin ve bayilerimizde görev yapan 32 çalışanımızın da yasını tutuyoruz’’ diyerek başladığı Faaliyet Raporu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ‘’Kısa vadedeki barınma, gıda, sağlık ve lojistik sıkıntılarının aşılmasında kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde tüm imkânlarımızı derhal harekete geçirdik. Koç Holding olarak devletimizin gösterdiği bölgelerde yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin adet konteynerden oluşan, sosyal imkânları da barındıran geçici yerleşim yerleri oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde yerleşim yerleri kurulmasının yanı sıra, sağlık ve eğitim hizmetleri sunulması, depremden etkilenen çocukların desteklenmesi gibi öncelikli temalar kapsamında başlattığımız projelerle birlikte, ülkemizin iyileşme sürecine katkı vermeyi sürdüreceğiz.’’

Levent Çakıroğlu: ‘’Süregelen belirsizlik ortamında yıllardır elde edilen başarıların asıl nedeni, kararlılıkla hayata geçirdiğimiz dönüşüm iradesidir.’’

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, ‘’Böylesine belirsizliklerle dolu bir arka planda, sağlıklı bilançomuz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, basiretli yönetimimiz ve sağlam iş stratejilerimiz sayesinde, seneyi çok başarılı bir performansla kapatıyoruz. Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de geçen yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olmaktan kıvanç duyduk’’ derken, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Süregelen belirsizlik ortamında yıllardır elde edilen başarıların asıl nedeni, kararlılıkla hayata geçirdiğimiz dönüşüm iradesidir. Bu kapsamda geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerimizle artan verimliliğin, akıllı fabrikalarımızın, çevik yönetim ekiplerimizin, kaynak kullanımındaki zihniyet değişiminin, veriye dayalı karar verme disiplinimizin ve en önemlisi de bağlılığı her yıl daha da güçlenen, çağın yetkinlikleriyle donattığımız, benzersiz insan kaynağımızın başarımıza büyük katkısı olduğuna inanıyorum.’’

Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Koç Holding 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç - Şeref Başkanı Ömer M. Koç - Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç - Başkan Vekili Semahat S. Arsel - Üye Caroline N. Koç - Üye İpek Kıraç - Üye Levent Çakıroğlu - Üye ve CEO Jacques A. Nasser - Üye Emily K. Rafferty - Bağımsız Üye Dr. Cem M. Kozlu - Bağımsız Üye Peter Martyr - Bağımsız Üye Michel Ray de Carvalho - Bağımsız Üye

2022 YILINDA KOÇ HOLDİNG VE KOÇ TOPLULUĞU:

Koç Holding, Fortune’un “Dünyanın En Büyük 500 Şirketi” sıralamasında yer alan tek Türk şirketidir. Ayrıca, Forbes tarafından yayınlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde 2022 yılında da Türkiye’nin 1 numarası olmuştur.

2022 yılında Koç Holding’in kombine gelirleri 1.406 milyar TL olmuştur.

Küresel büyüme, güçlü markalar yaratma, tüm paydaşlarımız için hep daha fazla değer sağlama ve insan kaynağımızı geliştirme hedefleri yatırımlarımıza yön vermeye devam etmiştir. 2022’de yapılan 40,5 milyar TL kombine yatırım ile son 5 yıllık toplam tutar 86 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2022 yılında en fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş, onu dayanıklı tüketim ve enerji sektörleri izlemiştir.

Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm Topluluğumuzun odaklandığı başlıca alanlar arasında olmaya devam etmiştir. 2022 yılında yaklaşık 6,8 milyar TL ar-ge yatırımı yapılmıştır. Koç Topluluğu, Türkiye’de özel sektör ar-ge yatırımlarının yaklaşık %7’sini gerçekleştirmektedir.

31 Aralık 2022 itibarıyla, Borsa İstanbul 100 endeksindeki (BIST 100) halka açık şirketlerimiz ile Koç Holding’in toplam değerinin, BIST 100’deki şirketlerin piyasa değeri içindeki payı %19 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Topluluğumuzun kombine gelirlerinin Türkiye’nin GSYH’sine oranı yaklaşık %9 seviyesinde olup; ihracatımız Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %7’sini oluşturmuştur.

Koç Topluluğu’nun yurt dışı gelirleri, özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim şirketlerimizin ihracat performansları ile yaklaşık 24 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş; yurt dışı gelirlerin toplam kombine gelirler içindeki payı %30 olmuştur. Tüpraş dâhil yabancı para ve yabancı paraya endeksli gelirler, toplam kombine gelirlerin %55’ini oluşturmuştur.

Koç Topluluğu’nun sürdürülebilirlik öncelikleri ile buna bağlı performansına detaylıca yer verilen Koç Holding 2022 yılı Faaliyet Raporu’ndan öne çıkan başlıklar ise şöyle: