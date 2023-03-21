NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile dördüncü kez düzenlenen ve ülkemizin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey’de bu yılın listesi açıklandı. Her yıl olduğu gibi markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı NielsenIQ Türkiye tarafından ölçüldü ve ülkemizin en teknolojik markaları buna göre belli oldu. Teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında marka ve ajansların yarattığı ekosistemi bir araya getiren organizasyonun ödül töreni 20 Mart 2023 Pazartesi günü, Wyndham Grand Istanbul Levent’te gerçekleşti ve gecede toplam 41 farklı kategoride ödül verildi.

Tech Brands Turkey’de kazananlar, NielsenIQ Türkiye tarafından gerçekleştirilen dijital anket yöntemi ile tespit edildi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirleyen araştırmanın; Aralık 2022’de, Türkiye temsili 12 ilde stanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, A-B-C1-C2 SES, 1000 kişi ile) hayata geçirildiğini ifade etti. Serenli, “Araştırmamız kapsamında tüketicilere, 41 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istedik.” dedi.

Tech Brands Turkey hakkında görüşlerini paylaşan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ise “Teknoloji, pandemi ile karşı karşıya kaldığımızdan bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Teknolojinin bu katalizör etkisi ile değişim ve dönüşüm yolculuğunun çok daha hızlı olduğunu; yenilikçi teknolojilerin markaların ürün ve hizmetlerine yansımalarını her zamankinden daha fazla görüyoruz. Tech Brands, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaların öne çıkmasında önemli bir girişime imza atıyor. Biz de NielsenIQ olarak, Tech Brands Turkey girişimine, markaların teknolojiye yaptıkları yatırımın tüketiciye yansımalarını ölçen araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek olduk.” şeklinde konuştu.

Tech Brands Turkey 2023’te kazananlar şu şekilde:

Arçelik                         Türkiye'nin En Teknolojik Markası

Arçelik                         Beyaz Eşya     

Arçelik                         Klima  

Shell                            Akaryakıt        

Forum                         Alışveriş Merkezi        

Mutlu Akü                    Araç Aküsü     

Avis                             Araç Kiralama 

Lassa                           Araç Lastiği      

Ziraat Bankası                         Banka  

Ziraat Bankası                         Mobil Banka   

E-Bebek                      Bebek Bakım Ürünleri            

Casper                        Bilgisayar       

Kiğılı                            Erkek Giyim   

IKEA                            Ev Dekorasyon           

Taç                              Ev Tekstili      

Cif                               Ev Temizlik Malzemeleri        

Pronet                         Güvenlik Sistemleri      

Sabiha Gökçen            Havalimanı     

THY                             Hava Yolu      

Burger King                Hızlı Servis Restoranı/Hamburger      

Dominos                     Hızlı Servis Restoranı/Pizza     

Penti                            İç Giyim          

Yurtiçi Kargo               Kargo

Zara                             Kadın Giyim     

Gratis                          Kişisel Bakım

Baymak                       Kombi 

Arzum                         Küçük Ev Aletleri       

Getir                            Market Ürünleri Online/Mobil Sipariş 

İstikbal                        Mobilya            

Honda                         Motosiklet       

sahibinden.com          Online Alışveriş/İlan   

Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı

Trendyol                      Online Alışveriş/Moda

Ford                            Otomotiv Üreticisi/Ticari        

Acıbadem                    Sağlık Kurumu

AXA                             Sigorta

Adidas                         Spor Giyim     

Teknosa                      Teknoloji Marketi        

Türk Telekom              Telekomünikasyon     

Etstur                          Tur Operatörü 

Yataş Bedding             Yatak  

Yemek Sepeti              Yemek Online/Mobil Sipariş  

Migros                                     Zincir Market  

NIQ Hakkında

Dünyanın önde gelen tüketici zekası şirketi NIQ, perakendeciler ve tüketim ürünleri üreticileri için büyümenin yeni yollarını ortaya çıkarmaktadır. 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren NIQ, entegre içgörü ve öngörülere dayalı veri analitiği içeren gelişmiş iş zekası platformu ile tüketicilerin satın alma davranışlarına ilişkin en eksiksiz ve net anlayışı sağlamaktadır. NIQ, Tam Görünüm sağlar.