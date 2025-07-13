Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KO-MEK kurslarında okuma-yazma eğitimi alan Hatice ve Hamiyet Teyze, öğrendikleriyle ilk fırsatta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a mektup yazdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), okuma yazma bilmeyen her yaştan insana umut olmaya devam ediyor.

51 yaşındaki Hatice Solgun ile 49 yaşındaki sınıf arkadaşı Hamiyet Hanım, yıllarca içlerinde taşıdıkları okuma-yazma eksikliğini KO-MEK sayesinde giderdi. Artık otobüs hat numaralarını okuyabiliyor, marketten kendi başlarına alışveriş yapabiliyor, hastaneye tek başlarına gidebiliyorlar. KO-MEK’in “Eğitimin yaşı yoktur” anlayışıyla başlattığı kurslar, sadece harf öğretmekle kalmıyor; bireylerin hayatına da dokunuyor.

İLK MEKTUP BAŞKAN TAHİR BÜYÜKAKIN’A

Okuma yazma öğrendikten sonra kaleme aldıkları ilk mektuplarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a yazan kursiyerler, duygularını içtenlikle paylaştı. Hatice Teyze, mektubunda, “Otobüste yazıları okuyamazdım. Marketlerde fiyatları anlayamazdım. İçimde hep bir eksiklik vardı. Şimdi okuyorum, yazıyorum, çok mutluyum” diyerek okuma-yazma öğreniminin hayatında yarattığı değişime vurguladı. Bu eğitimler, okuma-yazma bilmenin insan hayatında temel ihtiyaçlara ne denli etkisi olduğunu gösteriyor ve KO-MEK ile pek çok kişinin hayatına dokunuluyor.

KO-MEK kurslarında eğitim alan Hatice Solgun, geçmişte çocukları olmadan hastaneye bile gidemediğini anlattı. Okuma-yazma öğrenmenin hayatındaki etkisine değinen Solgun, “Markete gittim, pirinç aldım. Üzerini okuyup doğru markayı buldum. Çocuklarım ‘Anne, doğru almışsın’’ dedi. O an çok mutlu oldum. Şimdi eşime muhtaç değilim. Hastaneye, kültür merkezlerine kendi başıma gidiyorum” ifadelerini kullandı.

Van Erciş doğumlu Hamiyet Teyze ise yıllarca okula gönderilmediğini fakat KO-MEK sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. “Okuma yazma bilmediğim için pek çok şeyden geri kalıyordum. Ama pes etmedim. Şimdi okuma yazmayı öğrendim, hastaneye gidebiliyorum, otobüs numaralarını okuyorum, kimseye sormuyorum. Gençlerin dediği gibi ben bir bireyim artık’” ifadelerini kullanarak yaşadığı dönüşümü anlattı.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

KO-MEK’in kurslarından eğitim alarak hayalleri gerçekleşen bireylerin sayısı her geçen gün artıyor. Hamiyet Teyze, okuma-yazmayı en çok internetten alışveriş yapmak için istediğini, “En çok internette alışveriş yapmaya merakım vardı. Bu elbiseyi, eşarbı nasıl internetten alırım diyordum. Şimdi okuma-yazmayı öğrendiğim için bunları kendi başıma halledebiliyorum” sözleriyle belirtti.