Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), TBMM gündemindeki torba kanun teklifinin 26. maddesine tepki gösterdi. İki örgüt, öğretim elemanları için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını öngören düzenlemenin akademik özerklik, ifade özgürlüğü ve özlük haklarını tehdit ettiğini belirterek maddenin tekliften çıkarılmasını istedi.

ANKARA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu gündemine gelen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 26. maddesine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin akademik özgürlükleri zedeleyeceği belirtilerek geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 2 Temmuz'da TBMM'ye sunulan ve 14 Temmuz'da Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen torba kanun teklifinin, öğrenci affı düzenlemesinin gölgesinde yükseköğretim alanını doğrudan etkileyecek maddeler içerdiği ifade edildi. TTB ve Eğitim Sen, teklifin 26. maddesiyle 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nda değişiklik yapılarak devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapacak tüm öğretim elemanları için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının zorunlu hale getirilmesinin amaçlandığını savundu.

Ortak açıklamada, güvenlik soruşturmasının yalnızca istisnai ve güvenlik açısından stratejik alanlarda uygulanması gereken bir yöntem olduğu belirtilerek, bu uygulamanın akademik alana taşınmasının bilimsel özerklik ve ifade özgürlüğü açısından ciddi riskler doğuracağı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte güvenlik soruşturmasına ilişkin bazı düzenlemeleri hukuki güvencelerin yetersizliği nedeniyle iptal ettiği hatırlatılarak, yeni düzenlemenin de benzer sakıncalar taşıdığı ifade edildi. Düzenlemenin idareye geniş takdir yetkisi verdiği, keyfi uygulamalara zemin hazırladığı ve Anayasa ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu görüşü dile getirildi.

TTB ve Eğitim Sen, öğretim elemanlarının temel hak ve özgürlüklerini sınırlandıracağı gerekçesiyle 26. maddenin kanun teklifinden çıkarılmasını talep etti. Açıklamanın sonunda üniversitelerin tüm bileşenleri, demokratik kitle örgütleri ve kamuoyu, düzenlemeye karşı duyarlılık göstermeye ve ortak mücadeleye davet edildi.