Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan Mirziyoyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne davet etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, Ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından iki ülke için yeni bir yol haritasının oluşturulduğunu ifade etti. Erdoğan, ilk fırsatta gerçekleştirmeyi planladığı Özbekistan ziyareti kapsamında yapılacak temasların, ikili ilişkilerde yakalanan ivmeyi daha da ileri taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Görüşmede Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmaları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında Türkistan'da düzenlenen Gayriresmi Zirve'de Aile Meclisi'ni güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alındığını hatırlatarak, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bu adımların daha da ileri taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne davet etti. Erdoğan ayrıca Mirziyoyev'in doğum gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her: — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 24, 2026