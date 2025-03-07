Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test sürecinde bir aşamayı daha geride bıraktı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test sürecinde önemli bir aşamayı daha geçti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, uçuş sırasında gerçekleştirilen aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Test uçuşuna ilişkin görüntüleri BaykarTech, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar #KIZILELMA PT-3 ✈️????????✅ Test Uçuşu | Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi✅ Test Flight | Aerodynamics System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/xcAadmSESN— BAYKAR (@BaykarTech) March 7, 2025

Güçlü motoruyla ses hızına yaklaşması hedeflenen KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda daha etkin manevra kabiliyetine sahip olacak. AESA radarı sayesinde ise geniş durumsal farkındalık kazanarak zorlu görevleri başarıyla icra edebilecek.