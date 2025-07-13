İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi konuşmasıyla “Terörsüz Türkiye” hedefinin Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendireceğini belirtti.ANKARA (iGFA) - AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kızılcahamam’da düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıda yaptığı paylaşımda, dört ayrı salonda gerçekleştirilen Güvenlik Oturumları'na katıldıklarını ve Erdoğan’ın tarihi bir konuşma yaptığını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, “AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil; milletimizin çeyrek asırlık duasının, vefasının, sevdasının, sabrının ve kararlılığının adıdır. Kökü mazide, gözü âtide olan bu kutlu dava, vesayet zincirlerini kırarak millet iradesini iktidara taşımış, medeniyet kodlarımızla geleceği inşa eden bir harekettir” dedi.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin, kardeşliği büyütürken Türkiye Yüzyılı vizyonunu parlatacağını belirten Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak huzur ve güven için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, toplantıların hayırlı olmasını dileyerek, istişarelerin ülkeye katkı sağlayacağını vurguladı.