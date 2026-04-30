İzmit'te uzun süredir çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir çöp ev, belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla temizlenerek sağlıklı hale getirildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan Çarşamba günü kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Zabıtan Mahallesi Dilara Sokak No:6 adresinde bulunan, 80 yaşındaki A.B.D. isimli vatandaşa ait bahçeli müstakil evde uzun süredir biriktirilen çöpler kontrollü şekilde tahliye edildi.

Mahalle muhtarının da hazır bulunduğu çalışmada, evin çevresi ve bahçesinde biriken yoğun çöp yığınları titizlikle toplanarak ortamdan uzaklaştırıldı. Ekipler, kötü koku ve görüntü kirliliğine neden olan alanları da temizleyerek mahalledeki olumsuz koşulları ortadan kaldırdı.

Gerçekleştirilen müdahale sayesinde hem söz konusu adreste yaşayan vatandaşın yaşam alanı daha sağlıklı hale getirildi hem de çevrede yaşayan vatandaşlar açısından oluşabilecek sağlık riskleri önlendi. Yetkililer, bu tür durumların erken tespit edilmesinin önemine dikkat çekerek vatandaşlara benzer olumsuzlukları belediyeye bildirme çağrısında bulundu.