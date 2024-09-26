Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tahin, havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte yeniden sofralardaki yerini aldı. Besleyici ve enerji deposu olan tahin, sonbahar aylarında vatandaşın tercihi olmaya başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın ünlü tahinci dükkânları, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tahin satışlarının arttığını belirtiyor. Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı çarşılarından biri olan Çukurhan'da yıllardır tahin üretimi yapan esnaflar, tahin ve pekmezin kış aylarının olmazsa olmazı olduğunu ifade ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte bu ikiliye olan talebin hızla artmaya başladığını kaydeden esnaflar, tahinin özellikle sabah kahvaltılarında tercih edildiğini belirtiyor.

Beslenme uzmanları ise tahinin yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde uzun süre tok tuttuğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getirirken, tahinin özellikle pekmezle birlikte tüketildiğinde sağladığı faydalara dikkat çekiyor. İkilinin bir arada tüketilmesinin yüksek enerji verdiğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kışın soğuk günlerinde vücut direncini artırmak için tahin tüketiminin artırılabileceğini vurguluyor.