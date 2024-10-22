Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, grip ve diğer hastalıkların görülme sıklığında artış yaşanıyor. Uzmanlar, ebeveynleri bu konuda dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor.BURSA (İGFA) - Havaların soğuması, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi ve virüslerin yayılması, çocukların hasta olma riskini artırıyor. Çocukların bağışıklık sisteminin henüz tam olarak gelişmemiş olması, bu durumu daha da kritik hale getiriyor. Uzmanlar, kış aylarında enfeksiyon hastalıklarının artmasının normal olduğunu ancak ebeveynlerin dikkatli olmaları ve çocuklarını korumak için önlemler almaları oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar bu konu hakkında ebeveynlere şu önerilerde bulunuyor:

-Aşıları güncel tutun: Grip aşısı gibi aşılar, çocukların hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olabilir.

-Hijyen kurallarına dikkat edin: El yıkama alışkanlığı kazandırmak, virüslerin yayılmasını azaltır.

-Dengeli beslenme: çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulanmalı.

-Fiziksel aktivite: Kapalı alanlarda fazla zaman geçirmek yerine, uygun hava koşullarında dışarıda oynama fırsatları sağlanmalı.

-Sosyal mesafe: Kalabalık ortamlardan uzak durmak, enfeksiyon riskini azaltabilir.