Rekabet Kurulu, bir kırtasiye firmasına 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verdi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Şirketin, yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı aktarıldı. Firmanın, yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ederek kanunu ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığına dolayısıyla söz konusu ihlal türü açısından idari para cezası verilmesine gerek olmadığına işaret edilen açıklamada, buna karşın teşebbüsün, yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtlayarak kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği bildirildi.